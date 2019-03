POL-ROW: ++ Auf der A1 - Niederländer unter Drogenverdacht ++ Am frühen Morgen - Radfahrerin verletzt sich beim Sturz ++ Auffahrunfall mit Folgen ++ Fußgänger an der Rastanlage angefahren ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Auf der A1 - Niederländer unter Drogenverdacht

Elsdorf/A1. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen hat am Donnerstagnachmittag auf der Hansalinie A1 den 33-jährigen Fahrer eines Transporters aus dem Verkehr gezogen. Der Niederländer war gegen 17 Uhr in Richtung Bremen unterwegs. Bei der Kontrolle erkannte die Beamten deutliche Anzeichen von Rauschgiftkonsum. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer räumte ein, in den Tagen zuvor in den Niederlanden Kokain und Marihuana konsumiert zu haben. Er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

Am frühen Morgen - Radfahrerin verletzt sich beim Sturz

Rotenburg. Bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad hat sich eine 22-jährige Radfahrerin aus Rotenburg am frühen Donnerstagmorgen leichte Verletzungen zugezogen. Die junge Frau war gegen 6 Uhr auf dem Radweg an der Soltauer Straße unterwegs, als sie ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam. Dabei verletzte sie sich an ihrem Fuß.

Auffahrunfall mit Folgen

Sittensen. Bei einem Auffahrunfall in der Bahnhofstraße ist am Donnerstagmittag ein 56-jähriger Autofahrer aus Scheeßel verletzt worden. Ein 18-jähriger Fahranfänger aus der Samtgemeinde Fintel hatte kurz nach 12 Uhr vermutlich nicht erkannt, dass der Scheeßeler mit seinem Mazda verkehrsbedingt halten musste. Der junge Mann fuhr mit seinem Smart auf den stehenden Wagen auf. Der 56-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund viertausend Euro.

Fußgänger an der Rastanlage angefahren

Tiste/A1. Am Donnerstagnachmittag ist ein Fußgänger auf dem Gelände der Rastanlage Ostetal Nord von einem Auto angefahren und verletzt worden. Eine 51-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Harburg fuhr gegen 14.30 Uhr mit ihrem Mercedes an den Pkw-Parkplätzen der Rastanlage vorbei, als ein 47-jähriger Mann aus der Ukraine zwischen zwei Lkw hervortrat. Die Frau fuhr dem Mann über den Fuß. Er wurde leicht verletzt in das Krankenhaus nach Buchholz gebracht.

