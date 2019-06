Polizei Bielefeld

POL-BI: Fünfte gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zum Einsatz einer Mordkommission nach Auffinden eines männlichen Leichnams in Herford-Hiddenhausen

SR/ Bielefeld/ Herford Hiddenhausen - Im Rahmen der Ermittlungen der Mordkommission "Eilshausen" bittet die Polizei Zeugen um Mithilfe.

Am Donnerstag, 30.05.2019, wurde gegen 23.10 Uhr an der Kreuzung Bünder Straße/ Löhner Straße in Hiddenhausen eine männliche Person mit zahlreichen Messerstichen leblos aufgefunden, die kurz darauf noch am Tatort ihren Verletzungen erlag. Wie berichtet, handelte es sich um einen 31-jährigen deutsch-libanesischen Mann aus Herford.

Nach ersten Zeugenangaben soll sich zu diesem Zeitpunkt ein mit vermutlich mehreren Personen besetzter dunkler PKW mit Herforder Kennzeichen auffällig schnell vom Tatort entfernt haben.

Die beiden in Untersuchungshaft genommenen Tatverdächtigen streiten eine Tatbeteiligung ab. Nach bisherigem Ermittlungsstand könnte eine vorangegangene körperliche Auseinandersetzung mit dem späteren Opfer am Tag zuvor Hintergrund für die Tat am 30.06.2019 gewesen sein.

Im Rahmen der Ermittlungen ist auch ein von einem der Tatverdächtigen im Tatzeitraum genutzter blauer Pkw des Typs Mercedes A-Klasse (Baujahr 2001) von Bedeutung. Dieser ist seit dem Tatgeschehen unauffindbar.

Zeugen, die Beobachtungen zum Tatgeschehen selbst oder zu dem in der Tatnacht gesichteten dunklen PKW gemacht haben bzw. Hinweise zu dem gesuchten blauen Mercedes geben können, mögen sich bitte bei der Polizei, MK "Eilshausen", unter Tel. 05221/888-0 melden. Die Polizei bittet ebenfalls dringend darum, dass sich eine weibliche Person, die in der Tatnacht Erste-Hilfe-Maßnahmen beim Opfer leistete, bei der Mordkommission meldet.

