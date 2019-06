Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendiebe ziehen Beute direkt an

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Brackwede -

Am Mittwoch, den 12.06.2019, bedienten sich zwei Männer in einem Warenhaus an der Gütersloher Straße, nahe der Brockhagener Straße und kleideten sich mit Schuhen und Gürtel des Supermarktes.

Ein Ladendetektiv beobachtet gegen 15:00 Uhr in einem Supermarkt an der Gütersloher Straße zwei verdächtige Männer. Ein 26-Jähriger zog einen Schuhkarton aus dem Regal, nahm das Paar Turnschuhe aus dem Karton und zog sie sich an. Sein 32-jähriger Begleiter ging mit einem Gürtel aus dem Geschäft in die Umkleidekabine und legte dort den Gürtel an. Anschließend zahlten beide Männer an der Kasse andere Ware. Der Detektiv sprach die Diebe an und informierte die Polizei. Die Täter zeigten sich geständig.

