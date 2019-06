Polizei Bielefeld

POL-BI: Beleidigungen führen zu Schlägerei

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Innenstadt-

In der Nacht von Sonntag, 09.05.2019, auf Montag, 10.05.2019, ereignete sich auf dem Altstädter Kirchplatz nach einer Beleidigung eine Schlägerei. Vier Personen erlitten leichte Verletzungen.

Gegen 23:25 Uhr trat ein 21-jähriger Bielefelder an eine auf den Sitzbänken des Altstädter Kirchparks sitzende 18-jährige Bielefelderin und ihre Freundin heran und sprach sie an. Als er die Frauen beleidigte, forderten zwei 19-jährige Bielefelder ihn auf, dies zu unterlassen. Daraufhin entstand eine Schlägerei, bei der der 21-Jährige der 18-Jährigen ins Gesicht schlug. Einer seiner Begleiter, ein 21-jähriger Bielefelder, schlug daraufhin dem einen 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Zwei andere Begleiter, ein 24-jähriger Bielefelder und ein bislang Unbekannter, traten auf den Zweiten 19-Jährigen ein, so dass dieser stürzte. Die Opfer erlitten leichte Verletzungen.

Als Zeugen die Polizei über Notruf riefen, flüchteten die Schläger. Polizisten griffen im Rahmen der Fahndung im Bereich Süsterplatz zwei Schläger, einen 21-Jährigen und den 24-Jährigen, auf. Bei einer vorangegangenen Ruhestörung war die Tätergruppe bereits durch Polizisten kotrolliert worden, so dass ein dritter Schläger durch Beamte identifiziert werden konnte. Zu dem Unbekannten Schläger liegt keine Beschreibung vor.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

