Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeuge beschreibt Randalierer auf Supermarktparkplatz

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Drei junge Männer haben am frühen Montagmorgen, 10.06.2019, an einem Discount- und einem Supermarkt in Schildesche unter anderem zwei Autos beschädigt. Anschließend verließen sie das Gelände mit einem Einkaufswagen in Richtung der Herforder Straße.

Ein 20-jähriger Bielefelder meldete sich gegen 04:35 Uhr bei der Einsatzleitstelle der Polizei und machte Angaben zu einem Trio, dass auf einem Parkplatz an der Beckhausstraße randalierte.

Die Drei hatten die Sterne an zwei abgestellten Pkw Mercedes abgeknickt und einen vom Auto entfernt. Zudem stellte ein junger Mann eine Werbetafel mittig, zwischen die Fahrstreifen auf die Beckhausstraße. Während die kleine Gruppe mit einem Einkaufswagen davon ging, warfen sie noch zwei weitere Werbetafeln um.

Dank des Zeugenhinweises stoppten Polizeibeamte in Höhe der Turbinenstraße einen 18- und zwei 19-jährige Bielefelder. Sie bestritten, soeben an dem Parkplatz randaliert zu haben. Alle drei erhielten Strafanzeigen wegen den Sachbeschädigungen. Sie schoben den Einkaufwagen zurück zu dem Supermarkt.

