POL-DO: Peilsender führt Polizei zum Täter - Festnahme!

Lfd. Nr.: 0608 Ein Peilsender hat am Mittwochabend (29.5.) zu einer erfolgreichen Festnahme geführt. Ein Metalldieb konnte nach einer Verfolgungsfahrt gestellt werden.

Schon mehrfach haben Täter bei einer Firma im Dortmunder Westen Metall gestohlen. Keine kleinen Sachen, sondern tonnenweise Edelbleche. Der Schaden liegt insgesamt im hohen fünfstelligen Bereich. Aufgrund dessen hat der findige Unternehmer an seinen Metallstoffen einen Peilsender angebracht.

Am Mittwochabend gegen 22:45 Uhr folgte dann der nächste Diebstahl von rund einer Tonne Edelbleche. Diesmal hatte der Dieb allerdings Pech. Der Peilsender funktionierte einwandfrei und der Unternehmer meldete den Standort fortlaufend an die Polizei. Im Bereich der Werler Straße (alte B1) kamen die Beamten an den Transporter heran. Auf Anhaltezeichen reagierte der Fahrer nicht, im Gegenteil, er versuchte zu flüchten. Die Verfolgung ging durch den kompletten Stadtteil Unna-Uelzen. Dabei fuhr der Flüchtige auch über Rotlicht. Im Bereich Waalwijkerstraße / Weimarer Straße bremste er das Auto ab, stieg aus und flüchtete zu Fuß. Gemeinsam mit Polizeikräften aus Unna konnte der Täter in einem nahen Gebüsch überwältigt und festgenommen werden.

Die Beamten brachten den 40-jährigen und aus Werl stammenden Mann in das Polizeigewahrsam. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Ach ja...einen Führerschein hatte der Täter übrigens nicht. Dafür aber wohlmöglich Drogen im Blut. Ein Vorabtest ergab Hinweise auf Kokain. Der Unternehmer kann sich jetzt freuen, dass seine Edelbleche im fünfstelligen Wert wieder in seine Obhut kommen.

