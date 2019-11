Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Kiosk - Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld (ots)

Einbruch in Kiosk

Bebra - In der Zeit von Samstag (09.11.) bis Samstag (16.11.) brachen Unbekannte in einen Kiosk in der Hersfelder Straße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, stiegen in den Imbiss ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Täter verursachten Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Kennzeichendiebstahl

Neuenstein - In der Nacht auf Mittwoch (20.11.) entwendeten Unbekannte im Ortsteil Aua die beiden amtlichen Kennzeichen UL-N 2570 von einem schwarzen VW Golf. Das Auto war auf dem Parkplatz eines Hotels in der Geistalstraße abgestellt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 60 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

