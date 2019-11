Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Bad Hersfeld (ots)

Verkehrsunfall

Ronshausen- Zur Unfallzeit am 20.11.19, 18.15 Uhr befuhr ein Wildecker Pkw-Fahrer die Eisenacher Straße in Richtung Wildeck. In Höhe der dortigen Tankstelle wollte ein weiterer Pkw-Fahrer aus Heringen vom Tankstellengelände auf die Eisenacher Straße, ebenfalls Richtung Wildeck fahren, dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw aus Wildeck. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 7.000 Euro.

Bebra- Ein Pkw-Fahrer aus Bebra stellte sein Fahrzeug am 20.11.19, 15.20 Uhr am Fahrbahnrand auf einem Parkplatz in der Straße "Zur Biberkampfbahn" ab. Dabei wurde die Handbremse nicht angezogen und das Schaltgetriebe befand sich im Leerlauf. Aufgrund des leichten Gefälles rollte der Pkw in den naheliegenden Bach, rammte dabei das Geländer und blieb mit der Fahrzeugfront im Bachbett liegen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

