Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Mutmaßlicher Autoaufbrecher festgenommen

Duisburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge (28) hat am Dienstag (12. Februar, 14:10 Uhr) auf der Regenbergastraße einen mutmaßlichen Autoaufbrecher auf frischer Tat erwischt. Er soll die Seitenscheibe eines VW eingeschlagen, eine Handtasche gegriffen haben und mit einem Fahrrad in Richtung Landschaftspark geflüchtet sein. Dank der guten Beschreibung des Flüchtigen konnte eine Streifenwagenbesatzung den Mann im Bereich Flottenstraße festnehmen. Bei ihm fanden die Beamten zwei Geldbörsen, einen Schraubendreher und Handschuhe. Die eine Geldbörse kann dem Autoaufbruch auf der Regenbergastraße zugeordnet werden. Die zweite wurde am gleichen Tag bei einem Autoaufbruch auf der Nombericher Straße gestohlen. Für diese Tat kommt der festgenommene Mann ebenfalls infrage. Sein Fahrrad stammt ebenfalls aus einem Diebstahl in Darmstadt. Die gestohlene Handtasche hatte der vermeintliche Täter bei der Flucht weggeworfen. Zeugen fanden sie am Nombericher Platz und gaben sie den Beamten. Die Polizisten stellten alles sicher und brachten den Mann ins Gewahrsam. Da der 42-Jährige Verletzungen an der Hand hatte, kam er mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der wegen ähnlicher Delikte polizeibekannte Mann wird heute (14. Februar) wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen in zwei Fällen dem Haftrichter vorgeführt.

