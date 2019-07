Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschwindigkeitskontrollen im Landkreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn (ots)

Im Laufe des Wochenendes wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn an verschiedenen Orten im Landkreis Gifhorn Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Im Rahmen dieser Maßnahmen wurden insgesamt 21 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit festgestellt. Hierbei wurde u.a. ein 37-jähriger Seesener mit seinem BMW auf dem 4-spurigen Bereich der B 4 mit 153 km/h gemessen. Dieser Fahrer muss für diesen Verstoß mit 320 Euro Bußgeld, 2 Monaten Fahrverbot und 4 Punkten in der Datei in Flensburg rechnen. Bei der Kontrolle gab der Seesener an, kurz zuvor in Wichelnförth den stationären Blitzer ausgelöst zu haben. In der 70er Zone sei er etwa 120 km/h gefahren.

