Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallflucht in Gifhorn/OT Gamsen

Gifhorn (ots)

Am 09.07.2019, gegen 14:30 Uhr, kam es im Ortsteil Gamsen, auf der Hamburger Straße, auf Höhe des Geschäftes "Webos Gemüsekurve ", im Zuge eines Abbiegevorganges zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad, KTM, und einem weißen Pkw, der Marke Hyundai. Auf Grund des Zusammenstoßes kam der 17-jährige Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden am Motorrad sowie am Pkw, Hyundai. Vor Ort wurden lediglich die Kontaktdaten des verletzten Motorradfahrers an den unfallverursachenden Hyundai-Fahrer übermittelt. Eine Kontaktaufnahme durch den ca. 60-jährigen Unfallverursacher zwecks Schadensregulierung erfolgte bislang nicht. Ein derzeit unbekannter Zeuge hielt vor Ort an, fertigte Bilder und bat weiterhin seine Unterstützung an. Da der Unfallverursacher seine Personal-sowie Fahrzeugdaten bislang nicht übermittelt hat, wurde durch die Polizei Gifhorn ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Um sachdienliche Hinweise zum Verursacher bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn



Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell