Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Baugerüst

LK Gifhorn, Barwedel (ots)

Am Samstag, 13.07.2019, gegen 05:00 Uhr, kam es in Barwedel, Tiddischer Straße, zu einem Diebstahl eines Baugerüstes, mit dem das dortige Haus eingerüstet war. Das blaue Gerüst der Marke Plettac hat einen Wert von ca. 10.000 Euro. Ein Zeuge gab an, dass gegen 05:00 Uhr ein blauer Lkw mit weißem Schriftaufzug an der Straße angehalten habe. Vier Männer seien ausgestiegen und hätten das Gerüst abgebaut und verladen. Danach sei der Lkw in Richtung Tiddische weggefahren. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Weyhausen, Tel.: 05362/93290.

