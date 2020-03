Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach) Verkehrsunfall an einem Bahnübergang 05.03.2020

Allensbach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall und einer Gefahrensituation, die glücklicherweise keine Verletzten und keine größeren Sachschäden zur Folge hatte, kam es am heutigen Donnerstagvormittag gegen 09.30 Uhr an dem sich im Bereich der Einmündung der Schlappengasse in den Seeweg befindlichen Bahnübergang. Der 68-jährige Lenker eines Lkw, der auf der Ladefläche einen Kleinbagger geladen hatte, wollte diesen Kleinbagger zu einer sich an dem Bahnübergang befindlichen Baustelle anliefern und rangierte mit seinem Lkw im dortigen Bereich. Als sich ein Regionalzug näherte, senkte sich die Bahnschranke. Der Lenker war beim Rangieren nicht auf das Warnsignal aufmerksam geworden. Er stand mit der Ladefläche des Lkw im Bereich der heruntergehenden Bahnschranke. Diese senkte sich zwischen dem Führerhaus und dem Kleinbagger auf die Ladefläche des Lkw. Als der Lenker des Lkw auf den aus Richtung Radolfzell nahenden Regionalzug aufmerksam wurde, fuhr er zur Vermeidung eines Zusammenstoßes mit dem Triebwagen bewusst vorwärts und riss hierbei die zwischen Führerhaus und geladenem Kleinbagger auf der Ladefläche aufliegende Schranke mit. Die Schranke wurde hierbei beschädigt. Der Führer des Triebwagens wurde seinerseits ebenfalls auf die Gefahrensituation aufmerksam und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Der Regionalzug kam etwa 100 Meter vor dem Bahnübergang zum Stillstand. Verletzt wurde bei der Gefahrenbremsung niemand. Der Bahnverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Konstanz und Radolfzell am Bodensee war bis zur Freigabe durch die Bundespolizeiinspektion Konstanz gesperrt. Die Freigabe erfolge gegen 10.45 Uhr. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

