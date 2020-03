Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (RW/Schiltach)Unbekannter streift parkenden Seat 1.-3.3.20

Schiltach (ots)

Eine Beule am hinteren Kotflügel hat ein Unbekannter an einem Seat Leon hinterlassen. Das Auto stand von Sonntag bis Dienstag in der Schenkenzeller Straße auf einem Parkplatz. Die Unfallflucht wurde jetzt aber erst angezeigt. Den Schaden am linken hinteren Kotflügel schätzt die Polizei auf 500 Euro.

