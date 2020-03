Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Omnibusheck streift Audi 4.3.20, 20 Uhr

Rottweil (ots)

Das ausschwenkende Heck eines Linienbusses hat beim Abbiegen ein parkendes Auto gestreift und dabei einen Schaden von 3.000 Euro hinterlassen. Der 63-jährige Busfahrer fuhr in der Körnerstraße und bog nach links in die Marxstraße ein. Dabei traf das Heck des 18 Meter langen Omnibusses den dort parkenden Audi Q3 eines 61-Jährigen. Am Bus selbst entstand ein Schaden von 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell