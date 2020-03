Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Betrunkene Frau fährt hinter dem Steuer eines Autos auf einen Kaufhausparkplatz

Tuttlingen (ots)

Am Mittwochmorgen, kurz vor 08 Uhr, ist eine erheblich betrunkene Frau mit einem Fiat Panda zum Parkplatz eines Kaufhauses an der Stockacher Straße gefahren, um dort einzukaufen. Ein anderer Kunde des Einkaufzentrums bemerkte die Frau, die nach dem Parken des Wagens mit schwankendem Gang ins Kaufhaus ging und verständigte die Polizei. Als diese kurze Zeit später wieder in ihren Wagen steigen wollte, wurde die 60-jährige Frau von den eintreffenden Beamten kontrolliert. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab über 2,1 Promille. Nach Abgabe des Führerscheines und einer durchgeführten Blutentnahme muss sich die Frau nun noch in einem Strafverfahren für die Alkoholfahrt verantworten.

