POL-PDNR: Betzdorf - Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Ein 51-Jähriger musste am späten Montagabend, den 28.10.2019, seinen Führerschein abgeben, da er unter Drogeneinfluss einen Pkw geführt hatte. Gegen 22:10 Uhr sollte der 51-Jährige in der Betzdorfer Wilhelmstraße für eine Verkehrskontrolle angehalten werden. Der 51-Jährige zog es vor mit seinem Pkw in eine Tiefgarage zu flüchten. Dort stellte er seinen Pkw ab und versuchte die weitere Flucht zu Fuß. Die Beamten waren jedoch schneller und konnten den Flüchtigen nach wenigen Metern stoppen. Der Grund für die Flucht war schnell offensichtlich, da der 51-Jährige deutliche Ausfallerscheinungen zeigte, welche auf Drogenkonsum hindeuteten. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

