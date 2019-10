Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Verkehrsunfall Sachschaden

Mudersbach (ots)

Vorbildlich verhielt sich ein Lkw-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen, den 28.10.2019, in Mudersbach. Der 39-Jährige hatte mit seinem Lieferwagen in der Mittelstraße beim Zurücksetzen einen geparkten Pkw gestreift und leichten Sachschaden verursacht. Die Eigentümerin des geparkten Wagens konnte der 39-Jährige nicht ausfindig machen. So kontaktierte er nach einer Wartezeit die Polizei. Die Geschädigte konnte schließlich informiert werden.

