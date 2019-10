POL-ME: Dank couragierter Zeugen: Polizei stellt gleich drei Ladendiebe - 1910074

Polizei Mettmann

Am Mittwoch (16. Oktober 2019) kam es an der Mittelstraße in Hilden zu gleich zwei Ladendiebstählen. Zwei Mädchen und ein junger Erwachsener entwendeten innerhalb kurzer Zeit Waren im Wert von über 1.000 Euro aus einem Drogeriemarkt und einem Bekleidungsgeschäft. Dank der Hilfe aufmerksamer Zeugen konnten alle Drei gestellt werden.

Bereits gegen 11 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei verdächtige Mädchen in einem Bekleidungsgeschäft. Als sich diese zwei Jacken packten und ohne zu bezahlen aus dem Laden gingen, alarmierte er die Polizei. So konnten Polizeibeamte die beiden elf und 13 Jahre alten Mädchen wenig später stellen. Bei ihnen stellte die Polizei weitere Gegenstände fest, bei denen sich der Verdacht ergab, dass diese ebenfalls entwendet worden waren. Die beiden Duisburgerinnen wurden daraufhin zur Überprüfung ihrer Identität zur Wache gebracht und anschließend dem Jugendamt übermittelt.

Nur wenig später, gegen 11:40 Uhr, wurde die Polizei erneut wegen eines Diebstahldeliktes an die Mittelstraße gerufen. Diesmal hatte ein Mann in einem Drogeriemarkt mehrere Parfum-Flakons entwendet und dabei den Sicherheitsalarm ausgelöst. Eine aufmerksame Zeugin hatte den Diebstahl mitbekommen. Als der Mann fluchtartig den Drogeriemarkt verließ und davonsprintete, verfolgte die couragierte Zeugin den Ladendieb. Zeitgleich alarmierte sie über ihr Handy die Polizei und gab den Beamten dabei fortlaufend den Standort des flüchtigen Täters durch. So konnten die Polizeibeamten den Ladendieb an der Kirchhofstraße stellen und festnehmen. In seinem Rucksack stellten sie mehrere hochwertige Parfum-Flakons im Wert von über 1.000 Euro sicher. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass es sich bei dem 21-Jährigen um einen bereits polizeibekannten Mann ohne festen Wohnsitz handelt. Die Beamten nahmen den Ladendieb mit zur Wache. Er soll auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ob die beiden Mädchen in Verbindung mit dem 21-Jährigen stehen und alle drei womöglich ein und derselben Diebesbande angehören, ist derzeit Gegenstand weiter andauernder polizeilicher Ermittlungen.

