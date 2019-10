Polizei Mettmann

POL-ME: Feuer an gasbetriebenem PKW auf einem Tankstellengelände - Ratingen - 1910073

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Ratingen bereits mit eigener Pressemitteilung / ots vom gleichen Tag (als PDF in Anlage) berichtete, kam es am Mittwochnachmittag des 16.10.2019, gegen 16.30 Uhr, zum Brand eines PKW auf einem Tankstellengelände an der Volkardeyer Straße in Ratingen-West.

Das Personal der Tankstelle aktivierte sofort die Sicherheitseinrichtungen der Tankstelle und alarmierte über Notruf Feuerwehr und Polizei. Zeitgleich setzte man auch beherzt sofort mehrere Feuerlöscher zur Brandbekämpfung am brennenden PKW ein und konnte damit eine weitere Brandausbreitung bis zum Eintreffen der professionellen Löschkräfte verhindern.

Nach Eintreffen der Feuerwehr konnte diese den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Da der niederländische Volvo 940 mit LPG (Flüssiggas) angetrieben wird, prüfte die Feuerwehr während des gesamten Einsatzes die Gasanlage des Fahrzeugs auf Dichtheit. Glücklicherweise strömte kein Gas aus, so dass der Einsatz der Feuerwehr mit Abtransport des stark beschädigten Fahrzeugs durch ein Abschleppunternehmen endete. Für die gesamte Dauer des Löscheinsatzes wurde der Brandort von der Polizei zur Gefahrenabwehr für Personen und Fahrzeuge weiträumig gesperrt. Diese Sperrung betrafen auch Volkardeyer Straße und Westtangente in Höhe der Tankstelle. Der dortige Verkehr wurde um- bzw. abgeleitet. Hierdurch kam es für mehrere Minuten zu unvermeidbaren Behinderungen im Straßenverkehr.

Mehrere Mitarbeiter der Tankstelle wurden nach dem Einsatzende wegen Verdacht einer Rauchgasvergiftung vorsorglich medizinisch betreut. Drei von ihnen mussten dazu mit Rettungswagen in ein Ratinger Krankenhaus transportiert werden, konnten dieses aber nach nur ambulanter ärztlicher Betreuung schnell wieder verlassen.

Ermittlungen der Polizei zur Brandursache ergaben, dass ein 59-jähriger Fahrer des Volvos schon während der Fahrt eine Rauchentwicklung am Fahrzeug festgestellt, zur Kontrolle das Gelände der Tankstelle angefahren, den Wagen aber glücklicher Weise nicht im unmittelbaren Bereich der Zapfsäulen abgestellt hatte. Erst dann wurde der Brand im Motorraum des Volvos lokalisiert. Nach dem Ergebnis erster polizeilicher Begutachtungen am Volvo wurde der PKW-Brand mit großer Wahrscheinlichkeit von einem technischen Defekt im Motorraum des Fahrzeugs ausgelöst. Der Volvo erlitt wirtschaftlichen Totalschaden in einem geschätzten Wert von 5.000,- Euro. Zusätzlicher Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand, da bei der Brandbekämpfung Löschmittel und Betriebsflüssigkeiten des Volvos in die Benzin- und Ölabscheider der Tankstelle liefen. Zudem müssen mehrere zur Brandbekämpfung eingesetzte Feuerlöscher der Tankstelle erneuert werden.

