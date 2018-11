POL-HAM: 19-Jähriger in Wohnung überfallen

Hamm-Mitte (ots) - Ein 19-Jähriger wurde am Sonntag, 25. November, gegen 19.20 Uhr, in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Vorsterhauser Weg überfallen. Zwei unbekannte Männer klingelten an seiner Tür, schlugen den jungen Mann und zwangen ihn, ins Badezimmer zu gehen und dort zu bleiben. Anschließend entwendeten die Täter die Geldbörse, das Handy und den Schlüsselbund des 19-Jährigen aus dem Wohnzimmer und verschwanden. Beide Unbekannte waren etwa 1,75 Meter groß, einer trug ein rot-weißes Tuch vor dem Mund. Der 19-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

