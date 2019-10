Polizei Mettmann

POL-ME: 86-jährige Hildenerin verhindert Trickbetrug - Polizei sucht Hinweise - Hilden - 1910075

Mettmann (ots)

Am Mittwochmittag (16. Oktober 2019) hat ein bislang unbekannter Mann mit einem Trick versucht, einer 86-Jährigen auf der Dagobertstraße in Hilden das Portmonee aus der Handtasche zu entwenden. Aufgrund der guten Reaktion der Dame ist es zu keinem Schaden gekommen.

Gegen 13 Uhr war die Hildenerin zu Fuß über den Gehweg an der Dagobertstraße unterwegs, als sie gegenüber eines dortigen Geldinstituts von einem Mann angesprochen wurde. Der Unbekannte hielt der Frau ein Paket vor und gab dabei an, dieses sei "von Mama". Gleichzeitig versuchte er, in die Handtasche der 86-Jährigen zu greifen. Die Hildenerin bemerkte den Versuch, schlug dem Mann auf die Hände und ging daraufhin nach Hause. Dabei wurde sie von dem Mann bedrängt und bis zu ihrer Wohnanschrift verfolgt. Als die Hildenerin ihre Haustür aufschloss, versuchte der Mann sich ebenfalls Zugang zur Wohnung der 86-Jährigen zu verschaffen, was ihm jedoch nicht gelang.

Anschließend alarmierte die Seniorin die Polizei, welche sofort nach dem Mann fahndete. Allerdings konnten im Umfeld keine verdächtigen Feststellungen gemacht werden, weshalb die Polizei nun öffentlich nach Hinweisen zu dem Täter sucht. Zu ihm liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- etwa 35 Jahre alt - circa 1,70 Meter groß - hatte ein "rundes Gesicht" - trug eine Sonnenbrille - trug eine olivgrüne Jacke und olivgrüne Mütze - sprach Deutsch mit ausländischem Akzent (vermutlich südosteuropäisch)

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

