Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Sachbeschädigung an Motorroller

Betzdorf (ots)

Am Sonntagnachmittag, den 27.10.2019, beschädigten bislang unbekannte Täter einen Mofa Roller, welcher in der Tiefgarage Expert-Klein, Wilhelmstraße, geparkt war. Im Zeitraum von 13:00 bis 16:15 Uhr wurde der Roller mutwillig vom Ständer gestoßen und beschädigt. Zeugen werden gebeten sich unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf zu wenden.

