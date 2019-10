Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend, den 28.10.2019, wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt. Ein 33-Jähriger befuhr die L280 von Kirchen kommend in Richtung Niederfischbach. In Höhe Kirchen Wehbach, beabsichtigte der 33-Jährige nach einem Fahrbahnteiler zu Wenden. Eine nachfolgende 34-Jährige Pkw-Fahrerin kollidierte mit der Fahrerseite des wendenden Pkw. Beide Beteiligte wurden durch die Kollision leicht verletzt. Die beteiligten Pkw wurden total beschädigt und mussten von der Unfallstelle geborgen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell