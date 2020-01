Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Täter kommen, während Bewohner schläft

Sprockhövel (ots)

Am Sonntagabend drangen Unbekannte in eine Wohnung in der Hauptstraße ein, während der Wohnungsinhaber schlief. Erst Videoaufnahmen zeigten, dass die Täter durch die Wohnungstür in die Wohnung gelangten und diese über das Badezimmer wieder verließen. Beute erlangten sie nicht. Der 40-jährige Bewohner wurde lediglich aufmerksam, als er das geöffnete Fenster und einen verschobenen Tisch bemerkte.

