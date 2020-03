Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen) Unbekannte sticht mit einem Messer in zwei Reifen eines geparkten Autos - Polizei bittet um Hinweise

Donaueschingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, etwa im Zeitraum zwischen 21.00 Uhr und 01.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter in der Friedhofstraße zwei Reifen eines vor dem Anwesen Nummer 49 geparkten Autos beschädigt. Vermutlich mit einem Messer stach der Unbekannte in die beiden rechten Reifen des Wagens und richtete so rund 300 Euro Schaden an dem Auto an. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

