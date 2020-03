Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Anderes Auto gestreift und sich dann "aus dem Staub gemacht" - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

Im Laufe des Mittwochs, etwa im Zeitraum zwischen 05.30 Uhr und 14.00 Uhr, ist ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Mauthestraße gegen einen dort abgestellten Opel Corsa gefahren. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro an der Fahrertüre des Opels zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise.

