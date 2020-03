Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell) Verkehrsunfall mit Sachschaden (03.03.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro war die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr an der Einmündung der Josef-Bosch-Straße in die Friedrich-Werber-Straße ereignete.

Die 21-jährige Lenker eines BMW Kombi fuhr aus dem sich gegenüber der Einmündung befindlichen Parkplatz nach links auf die Friedrich-Werber-Straße und missachtete hierbei die Vorfahrt des 72-jährigen Lenkers eines Ford Kuga, der seinerseits von der Josef-Bosch-Straße nach links auf die Friedrich-Werber-Straße einbog, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Der Ford Kuga war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

