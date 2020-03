Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fußtritt gegen ein Kraftfahrzeug (03.03.2020)

Konstanz (ots)

Zu einer Sachbeschädigung ließ sich am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr ein 50-jähriger Mann im Hermann-Hesse-Weg hinreißen, nachdem der 39-jährige Lenker eines Pkw dort in nicht angemessener Art und Weise am Straßenverkehr teilgenommen hatte.

Der 50-Jährige sprach den 39-Jährigen in einer verkehrsbedingen Haltesituation an. Der 39-Jährige interessierte sich offensichtlich nicht für die Ansprache und fuhr unvermittelt los.

Der 50-Jährige reagierte mit einem Fußtritt gegen den Pkw seines Kontrahenten, wodurch an dessen Pkw eine Rückleuchte beschädigt wurde, was wiederum den Einsatz einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Konstanz zur Anzeigen-Aufnahme erforderte.

Gegen den 50-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Im Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft Konstanz klärt das Polizeirevier Konstanz die Frage, ob auch wegen einer Verkehrsstraftat zu ermitteln sein wird.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell