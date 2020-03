Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel) Versuchter schwerer Diebstahl und Sachbeschädigung an Kfz (02.03.2020 - 03.03.2020)

Singen am Hohentwiel (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum gewaltsamen Aufbruch eines Kraftfahrzeugs, der in der Nacht zum Dienstag auf dem Parkdeck im dritten Obergeschoss des Parkhauses in der Schwarzwaldstraße in der Innenstadt begangen wurde.

Ein unbekannter Tatverdächtiger schlug im genannten Zeitraum die Seitenscheibe eines in dem Parkhaus stehenden Mercedes-Benz mit Konstanzer Kennzeichen ein und durchsuchten den Innenraum des Pkw vergeblich nach stehlenswerten Gegenständen. Er verursachte an dem Pkw einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Pkw des Geschädigten wurde bereits mehrfach angegangen.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zur genauen Tatzeit oder zu einem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen am Hohentwiel, Tel. 07731 888-0, zu melden.

