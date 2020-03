Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee) Sachbeschädigungen an privatem Briefkasten (14.02.2020 - 01.03.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Sachbeschädigungen an Briefkästen mit schadhafter Auswirkung auf Postsendungen scheinen derzeit im Landkreis Konstanz Konjunktur zu haben. Betroffen war im Zeitraum von Freitag, 14.02.2020, bis Sonntag, 23.02.2020, und im Zeitraum von Sonntag, 23.02.2020 bis Sonntag, 01.03.2020, der Briefkasten eines in der Bismarckstraße wohnhaften Geschädigten. In dem Briefkasten wurde im ersten Zeitraum durch eine eingeworfene, glimmende Zigarette ein Brand des Inhalts verursacht, im zweiten Zeitraum ein Feuerwerkskörper gezündet. Der Tatort befindet sich zwischen den Kreuzungen Bismarckstraße / Schwertstraße und Bismarckstraße / Walchnerstraße.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell am Bodensee, Tel. 07732 95066-0, zu melden.

