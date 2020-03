Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Gefährliche Körperverletzung (03.03.2020)

Stockach / Baden (ots)

Ausschreitungen gab es am Dienstagabend gegen 23.00 Uhr in einer Wohnung in der Goethestraße. Ein dort wohnhafter Mann im Alter von 49 Jahren erhielt vermutlich ungebetenen Besuch mehrerer Personen, die das Opfer in der Wohnung schwer misshandelten. Der 49-Jährige wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten mehrerer Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Konstanz verletzt angetroffen, die Angreifer hatten bereits die Flucht ergriffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren für die Verletzung des Opfers drei oder vier Männer mit Begleitung einer Frau verantwortlich. Die Tatverdächtigen schlugen das Opfer, einer von ihnen trat dem am Boden liegenden Opfer gegen den Kopf. Der Geschädigte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Im Verlaufe der polizeilichen Fahndung und Ermittlungen im Stadtgebiet wurden mehrere Tatverdächtige angetroffen. Ein 20-jähriger Mann, der offensichtlich der Rädelsführer der Gruppe war, musste während der Ermittlungsmaßnahmen wegen seiner erheblichen Aggressivität und starker Alkoholisierung in Gewahrsam genommen und bis zu seiner Ausnüchterung in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Singen am Hohentwiel untergebracht werden. Seine Gewahrsamsfähigkeit wurde ärztlich bestätigt. Der 20-Jährige war bereits ein halbe Stunde vor der geschilderten Gewalttat im Stadtgebiet bei einem Streit mit seinen späteren Tatbegleitern auffällig.

