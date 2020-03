Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen) Beim Rückwärtsfahren mit einem Sprinter abgestellten Anhänger übersehen - 6000 Euro Schaden

Dauchingen (ots)

Beim rückwärts Rangieren hat ein Paketausfahrer mit einem Mercedes Sprinter am Mittwochvormittag, kurz nach 09 Uhr, in der Goethestraße einen abgestellten Autoanhänger übersehen und ist heftig dagegen gefahren. An dem Anhänger und dem Sprinter entstand dabei rund 6000 Euro Sachschaden. Der 21-jährige Sprinter-Fahrer war im Begriff, in der Goethstraße Pakete auszuliefern. Als er dann rückwärts zur Auslieferung eines Paketes zu einem weiteren Gebäude fahren wollte, übersah der junge Mann den einige Meter hinter dem Sprinter abgestellten Anhänger und fuhr ungebremst und mit voller Wucht dagegen. Hierbei wurde der Hänger mit rund 5000 Euro erheblich beschädigt. Der Sprinter blieb trotz Beschädigungen im Heckbereich in Höhe von etwa 1000 Euro bedingt fahrbereit. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

