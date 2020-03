Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau) Vorfahrtsunfall führ zu 6000 Euro Schaden

Fridingen an der Donau (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Kirchplatz und "Mittlere Gasse" ereignet hat, entstand an den beteiligten Autos rund 6000 Euro Sachschaden. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Ein 50-Jähriger fuhr mit einem Toyota auf der Straße "Kirchplatz" und wollte an der Kreuzung die "Mittlere Gasse" geradeaus überqueren. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen auf der "Mittlere(n) Gasse" von rechts nahenden und somit vorfahrtsberechtigten VW Golf einer 51-jährigen Autofahrerin. In der Folge kam es zwischen beiden Autos zu einem Zusammenstoß. Nach dem Unfall war der Golf nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

