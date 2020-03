Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) 8000 Euro Schaden nach heftigem Auffahrunfall

Tuttlingen (ots)

Zu einem Auffahrunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden an zwei beteiligten Autos in Höhe von rund 8000 Euro ist es am späten Dienstagnachmittag auf der Christian-Scheerer-Straße im Bereich des Bahnhofes gekommen. Eine 42-jährige Frau war kurz nach 16 Uhr mit einem Renault Clio in Richtung Stadtmitte auf der Chrisitan-Scheerer-Straße unterwegs und musste im Bereich des Bahnhofs verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 31-jähriger Fahrer eines VW Polos bemerkte dies zu spät und prallte mit seinem Wagen heftig in das Heck des Clios. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach dem Unfall waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

