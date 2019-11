Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Von der Fahrbahn abgekommen

Northeim (ots)

Montag, 25.11.2019, 19:20 Uhr Kreisstraße 414 zwischen Levershausen und Suterode

LEVERSHAUSEN(da) - Vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit kam am gestrigen Abend gegen 19:20 Uhr ein 68-jähriger Mann aus Katlenburg-Lindau mit seinem PKW Mercedes in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000EUR, des Weiteren wurde ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen beschädigt. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt.

