Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an zwei PKW

Northeim (ots)

Wilhelmstraße, Samstag, 23.11.2019 bis Sonntag, 24.11.2019

Northeim (La) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten bisher unbekannte Täter die Außenspiegel zweier, am Fahrbahnrand in der Wilhelmstraße, abgestellter PKW. Die Außenspiegel beider PKW wurden vermutlich abgetreten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (tel. 05551-70050) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell