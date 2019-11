Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall

Einbeck (ots)

Einbeck (ho) Einbeck - K516. Am Samstag, den 23.11.2019, gegen 20:05 Uhr hat sich ein Verkehrsunfall auf der K516 ereignet. Die 20-Jährige Fahrzeugführerin hat die K516 aus Rotenkirchen in Rtg. Edemissen befahren und ist aufgrund schlechter Sichtverhältnisse nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei touchierte sie mit ihrem VW Polo einen Leitpfosten. Der Pkw kommt im angrenzendem Graben zum Stillstand. Am Pkw und Leitpfosten ist ein Sachschaden von ca. 5000 Euro entstanden. Die Fahrzeugführerin wird leichtverletzt und einem Krankenhaus zugeführt.

