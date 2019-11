Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Aufbruch des Kollektenbeckens der Münsterkirche mit anschließendem Diebstahl eines geringen Geldbetrags

Einbeck (ots)

Einbeck (ho) Einbeck - 37574 Einbeck, Stiftsplatz 8, Münsterkirche St. Alexandri. In der Zeit von Sonntag, den 17.11.2019, 11:30 Uhr bis Freitag, den 22.11.2019, 11:00 Uhr, ist es zu einem Diebstahl in der Münsterkirche in Einbeck gekommen. Die Kirchengemeinde zeigte an, dass die im Eingangsbereich der Kirche befindlichen Kollektenbecken gewaltsam aufgebrochen wurden. Über die Höhe des entwendeten Geldes, welches sich in den Kollektenbecken zum Tatzeitpunkt befunden haben, können keine gesicherten Angaben gemacht werden. Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

