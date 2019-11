Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Amphetamineinfluss mit nicht zugelassenem E-Scooter unterwegs

Bad Dürkheim (ots)

Am 01.11.2019 gegen 00:05 Uhr wurde von Beamten der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein 36-jähriger Mann aus Bad Dürkheim mit seinem E-Scooter in der Honigsäckelstraße in Bad Dürkheim OT Ungstein einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Verkehrskontrolle konnten bei dem Bad Dürkheimer drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Vortest reagierte schließlich positiv auf Amphetamin, woraufhin der Mann einräumte am Vortag die Substanz konsumiert zu haben. Bei dessen Durchsuchung konnte außerdem ein kleines Tütchen mit Restanhaftungen von Amphetamin festgestellt werden. Der E-Scooter, welcher nach Angaben des 36-Jährigen 20 km/h schnell fährt, war zudem nicht versichert und somit nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Den Bad Dürkheimer erwarten nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Weiterhin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gem. § 24a StVG eingeleitet.

