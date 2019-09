Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 59-Jähriger bei Motorradunfall verletzt

Drolshagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall "Auf der Hütte" in Iseringhausen hat sich am Dienstag (24. September) gegen 16 Uhr ein 59-jähriger Kradfahrer verletzt. Der Motorradfahrer befuhr die Straße in einer Gruppe. Der vor ihm fahrende Kradfahrer musste verkehrsbedingt bremsen. Der 59-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß stürzten beide. Der 59-Jährige verletzt sich dabei leicht, der vor ihm gefahrene 55-Jährige verblieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

