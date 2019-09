Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Batterie aus Fahrzeug gestohlen

Drolshagen (ots)

In der Zeit von vergangenem Samstag (21. September) 17.30 Uhr bis Montag (23. September) 9.30 Uhr haben derzeit unbekannte Täter die hintere linke Fensterscheibe eines Toyotas in der Annostraße eingeschlagen. Vermutlich entriegelten sie danach den Pkw, öffneten die Motorhaube und entwendeten so aus dem Fahrzeug die Autobatterie. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

