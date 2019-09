Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen gesucht: Fahrzeuge in Finnentrop beschädigt

Finnentrop (ots)

Am Samstag gegen 5.20 Uhr bemerkte eine Zeugin, dass an zwei an der Johannes-Biggemann-Straße geparkten Pkws diverse Beschädigungen an den Scheiben sowie Außenspiegel vorgenommen wurden. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell