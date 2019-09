Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Quadfahrer gestürzt

Olpe (ots)

Am Samstag gegen 12:15 Uhr fuhr ein 22-jähriger Quadfahrer auf dem Gelände einer Firma in der Raiffeisenstraße in Dahl umher. Dabei überzog er in einer Kurve das Gas, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte eine ca. 3 m tiefe Böschung herunter. Er erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem RTW dem Krankenhaus zugeführt werden.

