Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190731.2 Auto überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Kiel (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es in der Werftstraße in Kiel zu einem schweren Verkehrsunfall.

Der 73-jährige Fahrer war um kurz nach 13.00 Uhr mit seinem Auto in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe des Gaardener Ring kam der Volvo nach rechts von der Straße ab und prallte dort gegen eine Laterne. Durch den Aufprall und das folgende Gegenlenken überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Liegen.

Der Fahrer befreite sich selbst und wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Kieler Krankenhaus. Weitere Personen befanden sich nicht im Auto.

Durch den Unfall wurde die Laterne so stark beschädigt, dass sie durch die Stadtwerke entfernt werden musste. Auch an dem Volvo entstand ein hoher Sachschaden.

Der Verkehrsunfalldienst des Polizeibezirksreviers Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lisa Morgenthal

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell