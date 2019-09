Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebe steigen über Dach in Tankstelle ein

Lennestadt (ots)

Am Montag kam es gegen 2.30 Uhr zu einem Einbruch in die Tankstelle an der Hagener Straße. Bisher unbekannte Täter öffneten, möglicherweise mit einer Flex, ein Dachfenster und stiegen ein. Sie entwendeten eine Kasse mit Bargeld und verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Es entstand Sach- und Vermögensschaden in bisher unbekannter Höhe. Der Einbruch wurde durch eine Videokamera aufgezeichnet. Auf den Aufnahmen sind zwei offensichtlich maskierte männliche Personen zu erkennen. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen an der Hagener Straße gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

