Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hochwertiges Smartphone entwendet

Olpe (ots)

In einem Elektrofachmarkt in Olpe hat am Montagnachmittag gegen 15.50 Uhr ein derzeit unbekannter Täter ein in einer Ablage ausgestelltes, hochpreisiges Smartphone entwendet. Der Täter wurde dabei gefilmt. Der mutmaßliche Täter lässt sich wie folgt beschreiben:

- männlich - circa 25 bis 35 Jahre - Vollbart - sehr kurz rasiertes Kopfhaar - stämmige Figur mit deutlichem Bauchansatz - weiß-grau-schwarz gemusterte Baseball-Kappe - schwarzes T-Shirt - schwarze Stoff-, vermutlich Jogginghose - graue Turnschuhe mit auffälliger weißen Sohle

Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

