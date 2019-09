Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 19-Jähriger verletzt sich mit seinem Krad

Finnentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag auf der Kopernikusstraße gegen 19 Uhr verletzte sich ein 19-jähriger Kradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem 31-jährigen Smart-Fahrer. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der Heranwachsende in Folge einer Unachtsamkeit mit seinem Krad in den Pkw. Dadurch kam er zu Fall. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

