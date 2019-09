Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gartenlaubenbrand in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen (mit Bild)

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Dienstag, den 17.09.2019, gegen 00:27 Uhr im Kleingartenverein am Rüstringer Stadtpark in der Rosenhügelstraße Ecke Nachtigallenweg der Anbau einer Gartenlaube in Brand. Das Feuer ging anschließend auf die Gartenlaube, die Hecke und eine weitere Sitzgruppe der Nachbarparzelle über. Der Brand konnte von Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Rüstringen gelöscht und ein Ausbreiten des Feuers somit verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt, der Anbau und die Gartenlaube wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell