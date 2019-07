Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Wohnung

Höxter (ots)

In eine Wohnung in Höxter-Godelheim sind unbekannte Täter am Donnerstag, 11. Juli, gewaltsam eingedrungen. Wohnräume und Schränke wurden durchsucht, erbeutet wurden nach ersten Erkenntnissen eine Spielekonsole und ein Fernseher. Außerdem entstanden durch den Einbruch Sachschäden im Türbereich. Der Einbruch in der Pyrmonter Straße muss sich in dem Zeitraum zwischen 6.30 Uhr und 13.10 Uhr ereignet haben. Die Polizei in Höxter hofft auf Hinweise von Zeugen, sie sollten sich mit der Polizei in Verbindung setzen unter Telefon 05271/962-0. /nig

